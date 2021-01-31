Донецк, 31 января, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Партия вакцины от SARS-CoV-2 «Спутник V» была поставлена в Донецкую Народную Республику, сообщает 31 января Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в Минздраве ДНР. Также данную информацию ДАН прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», — сообщил источник в Минздраве республики.

В Республике отметили, что вакцинация будет проводиться на бесплатной основе. В первую очередь прививать будут жителей республики, входящих в группу риска.

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Глава республики Денис Пушили, находясь на складе Министерства здравоохранения Республики в Донецке, куда была доставлена вакцина, сообщил, что в республику было доставлено несколько тысяч доз вакцины.

«С доставкой вакцины в Донецкую Народную Республику из России по сути начинается вакцинация в Республике. Доставлено несколько тысяч доз. Это партии, которые будут поступать на регулярной основе», — цитирует Пушилина ДАН.

Пушилин также добавил, что сам готов привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции.

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