Барселона, Испания, 31 января, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси по условиям контракта со своей командой в сумме заработает свыше €550 млн. Об этом 31 января сообщает газета El Mundo.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

По данным источника, общая сумма, заработанная 33-летним футболистом по четырёхлетнему контракту с каталонской командой, составит €555 млн, в числе которых €115 млн — это подъемные и еще €78 млн — бонусы за то, что он не меняет команду.

Отметим, текущий контракт Месси, который является воспитанником «Барселоны», рассчитан до лета нынешнего года. Футболист шесть раз становился обладателем премии «Золотой мяч», четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, один раз серебряным призером чемпионата мира по футболу и десять раз чемпионом Испании.