Санкт-Петербург, 31 января, 2021, 11:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 2160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 31 января в оперативном штабе. Это на 352 случая меньше, чем сутками ранее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кислородная маска

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Таким образом, продолжавшийся четыре дня подряд после существенного спада новый подъем заболеваемости удалось прервать. И Петербург уступил первенство Москве по количеству новых носителей.

Кроме того, за минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 47 летальных исходов. Это на 17 случаев меньше, чем сутками ранее.

Нарастающим итогом в Северной столице с начала пандемии выявлено 334 116 случаев заражения. Вылечились из числа заболевших 230 486 человек, в том числе 1437 — за последние сутки. Скончались от COVID-19 в Петербурге 9733 человека.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 093 человека.