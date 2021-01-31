Москва, 31 января, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Сотрудники ОМОНа собираются в районе станции метро «Пушкинская» в Москве, где сегодня, 31 января, может состоятся очередная несанкционированная акция протеста сторонников блогера Алексея Навального.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна ОМОН у станции метро «Чистые пруды» 31 января

Напомним, что 23 января сторонники Навального вышли на несанкционированные митинги в ряде городов России, в том числе и Москве. При этом в некоторых городах произошли столкновения протестующих с правоохранительными органами.

При этом сторонники Навального вознамерились провести несанкционированные акции протеста и сегодня, 31 января. Однако на Дальнем Востоке несанкционированные митинги явно не удались — на них в некоторых городах вышли десятки человек, а где-то единицы.