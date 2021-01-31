Москва, 31 января, 2021, 11:07 — ИА Регнум. МВД России разработало новый перечень нарушений, при которых запрещается использование автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение

Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 июня 2021 года. Часть изменений коснётся правил использования зимних и летних шин. В частности, в правилах будет прописан запрет на управление автомобилем с летней резиной в зимний период и наоборот. Также нельзя будет использовать автомобили, на которых зимние шины установлены не на все колёса.

Ещё одним изменением станет запрет на использование автомобиля в вышедшей из строя аппаратурой спутниковой навигации, предусмотренной производителем. Также будут ужесточены требования к ремням безопасности. С 1 июня нельзя будет использовать автомобили не только с видимыми надрывами на ремнях безопасности, но и с неисправным механизмом фиксации язычка или неработающей катушкой ремня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года автоэксперт Борис Захаров заявил, что пороговая температура, при которой летние шины полностью сохраняют сцепные свойства, составляет около +6 °C.