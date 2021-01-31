Москва, 31 января, 2021, 10:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день в столице России для прохождения вакцинации от COVID-19 записались 500 тыс. человек. Об этом 31 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в торговом центре Москвы

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«На сегодняшний день (для прохождения вакцинации — ред.) записалось около полумиллиона человек», — сказал он.

При этом Собянин уточнил, что к настоящему времени в Москве свыше 300 тысяч человек уже поставили себе прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 января в столице России за все время пандемии было выявлено 927 788 носителей коронавируса при 13 368 скончавшихся от нового заболевания.