«Питтсбург» переиграл в овертайме «Рейнджерс» в матче НХЛ
Нью-Йорк, США, 31 января, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл в овертайме команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:5.
Основное время встречи закончилось вничью со счетом 4:2. У «Рейнджерс» голами отличились Брендан Лемье (14-я минута), Кевин Руни (28-я, в большинстве), Крис Крайдер (31-я) и российский нападающий Артемий Панарин (37-я). В составе «Пингвинз» шайбы забили Джейсон Цукер (8-я), Брэндон Танев (20-я), финский нападающий Каспери Капанен (30-я) и Джейк Гюнцель (50-я)
Победный гол в овертайме на счету форварда гостей Сидни Кросби (63-я).
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отличился в матче одной результативной передачей. Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не отметился результативными действиями, его коллега по кулуб — российский голкипер Александр Георгиев отразил 33 из 38 бросков по своим воротам.
Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 2 февраля снова проведет встречу с «Рейнджерс».