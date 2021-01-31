Москва, 31 января, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Съёмки закрывшегося реалити-шоу «Дом 2» могут возобновиться в конце февраля. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на бывших сотрудников проекта.

Николаус Кнюпфер. Бордель Сцена. 1630

По данным издания, создатели скандального шоу ведут переговоры о перезапуске программы на другом телеканале или онлайн-платформе. Отмечается, что после закрытия проектов часть сотрудников и участников телешоу были оставлены «в резерве» в до конца февраля.

Сообщается, что окончательное решение о перезапуске проекта будет принято после съёмки пилотного выпуска нового сезона. Если проекту удастся найти новую площадку, то показ телешоу возобновится весной 2021 года.

18 декабря 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом 2». Телешоу выходило в эфире телеканала с мая 2004 года.