Киев, 31 января, 2021, 09:35 — ИА Регнум. На Украине за последние сутки зарегистрировали 3177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 31 января министр здравоохранения страны Максим Степанов.

(сс) Mstyslav Chernov Врач в защитном костюме. Украина

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С начала пандемии коронавирус был выявлен у 1 млн 219 тысяч 455 инфицированных. 1 млн 18 тысяч 784 из них преодолели инфекцию (выздоровели 4126 человек за сутки), 22 707 — скончались (79 человек за сутки).

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В медицинские учреждения в минувшие сутки с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 1960 пациентов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях», — уточнил Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что на Украине вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной.