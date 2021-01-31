Роли, США, 31 января, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

У «Каролины» шайбы забили оформивший матче дубль Винсент Трочек (5-я минута и 7-я, в большиснтве) российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников (29-я, в большинстве) и Райан Дзингел (31-я, в большинстве).

Автором единственного гола «Далласа» стал Джо Павелски (50-я, в большинстве).

Российские нападающий «Далласа» Денис Груяьнов отличился в матче одной результативной передачей, еще один форвард «Старз», Александр Радулов, не отметился никакими результативными действиями. Их коллега по команде — российский голкипер Антон Худобин — смог отразить 12 из 16 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 1 февраля снова сыграет с «Далласом».