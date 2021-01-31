Южно-Сахалинск, 31 января, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске на несанкционированный митинг протеста сторонников блогера Алексея Навального вышел только один человек. Об этом сегодня, 31 января, сообщают местные СМИ.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!» Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР А Баба Яга против!

Сообщается, что только один человек, который обозначил себя как сторонник Навального, вышел на несогласованную акцию. Примечательно, что это оказался выходец из Туркестана. Он прокричал антиправительственные лозунги.

В центре города больше не было замечено сторонников Навального.