Пекин, 31 января, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Полное покрытие сельских и городских районов Китая сетью мобильной связи пятого поколения (5G) будет завершено к концу 2025 года, заявил заместитель руководителя Академии информационных и коммуникационных технологий Китая Ван Чжицинь. Об этом сообщает газета China Daily.

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Замглавы правительственного аналитического центра рассказал, что к концу 2020 года в Китае было построено более 718 тыс. базовых станций 5G. Планируется, что в 2021 году будет построено ещё 600 тысяч базовых станций.

Ван Чжицинь добавил, что к 2025 году инвестиции китайских операторов связи в строительство сети 5G достигнут 1,5 трлн юаней ($232,2 млрд). Он объяснил, что связь нового поколения будет использоваться не только в сфере развлечений (например, сервисы потоковой передачи видео высокой чёткости), но и в сфере промышленности. К началу 2021 года к промышленному интернету на базе 5G подключено более 180 тысяч предприятий в Китае.

«Китай завершит создание крупнейшей в мире сети 5G и обеспечит полное покрытие городских и сельских районов к концу 14-го пятилетнего плана (2021−2025 гг.)», — подытожил Чжицинь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Академии информационных и коммуникационных технологий Китая заявили, что общие затраты на создание сети 5G в Китае составят около 1,2 трлн юаней ($183,7 млрд).