Пермь, 31 января, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Жительница Перми и её малолетняя дочь заразились смертельной болезнью во время отдыха в Занзибаре (полуавтономный регион в составе Танзании). Об этом 30 января сообщил новостной портал Ura.ru.

(сс) Mathias Apitz (München) Отель на острове Занзибар. Танзания

Женщина поехала отдыхать на Занзибар вместе со своей двухлетней дочерью в ноябре 2020 года. Уже после возвращения в Россию в январе у ребёнка началась лихорадка с температурой до 40 градусов. Ребёнка госпитализировали и после обследования выяснилось, что девочка и её мать заразились африканским трипаносомозом или сонной болезнью. Это заболевание распространяется в результате укусов мухи цеце.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии. В ближайшее время пациентка будет отправлена на лечение в Москву.

Напомним, сонная болезнь или африканский трипаносомозом человека является паразитическим заболеванием. Его возбудители передаются при укусе инфицированной мухи цеце, при отсутствии лечения сонная болезнь может привести к летальному исходу. Вспышки заболевания происходят регулярно в ряде регионов Восточной, Западной и Центральной Африки.