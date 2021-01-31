Киев, 31 января, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Для Украины существуют угрозы применения морских сил, авиации и ракет с территории Крымского полуострова. Об этом в эфире канала «Апостроф ТV» в видеохостинге YouTube рассказал украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Черноморский флот. Севастополь, Крым

По словам военного эксперта за последние семь лет, то есть с момента воссоединения Крыма с Россией, Крым якобы превратился в некий «непотопляемый авианосец», на котором находятся порядка двухсот крылатых ракет.

«За последние семь лет фактически Крым превращен в…"непотопляемый авианосец». Когда мы говорим о наступлении сухопутном., то все-таки я бы подчеркнул, что Крым — это все-таки больше военно-морская и ракетно-авиационная база. С Крыма для нас больше идет угроза с точки зрения применения морских сил, авиации, ракет. Вот это будет главная угроза против Украины. Только в Крыму сейчас около двухсот крылатых ракет находятся. В том числе калибром с дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками… Россия полностью контролирует Черное море сейчас… Она в любой момент может заблокировать Украине выход к морю», — отметил Самусь.

Эксперт также подчеркнул, что одним из приоритетов развития украинских вооруженных сил является развитие военно-морских сил.

Напомним, в марте 2014 года Крым воссоединился с Российской Федерацией. Данное решение на референдуме приняли жители полуострова. Однако официальный Киев категорически отказывается признавать волеизъявление жителей полуострова, а Крым считает своей территорией, но на данный момент «аннексированной» Россией. В связи с этим на Украине часто заявляют о нарушении Россией в Крыму прав местных жителей и о существовании для Украины военной угрозы со стороны полуострова.