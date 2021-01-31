Вашингтон, 31 января, 2021, 06:17 — ИА Регнум. С первой большой речью о своём видении внешнеполитического курса государства намерен выступить президент США Джозеф Байден. Об этом 31 января сообщила телекомпания NBC.

(сс) Sgt. Charlotte Carulli Присяга Джо Байдена на инаугурации

По данным телекомпании, полученным от источника в администрации Белого дома, американский лидер изложит концепцию внешней политики США, направленную на возвращение места Америки в мире. Предполагается, что речь Байдена станет его первым большим внешнеполитическим обращением с момента вступления в должность главы государства и состоится во время посещения Госдепартамента, где президент США встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Также сообщается, что глава Белого дома планирует подписать ряд указов, касающихся вопросов внешней политики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США назвали основой своей политики в Индо-Тихоокеанском регионе формат Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором участвуют США, Австралия, Индия и Япония.