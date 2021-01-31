Байден намерен выступить с речью о внешнеполитическом курсе США
Вашингтон, 31 января, 2021, 06:17 — ИА Регнум. С первой большой речью о своём видении внешнеполитического курса государства намерен выступить президент США Джозеф Байден. Об этом 31 января сообщила телекомпания NBC.
По данным телекомпании, полученным от источника в администрации Белого дома, американский лидер изложит концепцию внешней политики США, направленную на возвращение места Америки в мире. Предполагается, что речь Байдена станет его первым большим внешнеполитическим обращением с момента вступления в должность главы государства и состоится во время посещения Госдепартамента, где президент США встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Также сообщается, что глава Белого дома планирует подписать ряд указов, касающихся вопросов внешней политики.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что США назвали основой своей политики в Индо-Тихоокеанском регионе формат Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором участвуют США, Австралия, Индия и Япония.