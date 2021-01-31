Токио, 31 января, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Очаг заражения новым, «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен специалистами министерства здравоохранения, труда и благосостояния в Японии. Об этом 30 января сообщила газета Nikkei.

(сс) Mr.ちゅらさん Японцы в масках в общественном транспорте

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Речь идёт о трёх гражданах, проживающих в восточной префектуре Сайтама, которые ранее общались с мужчиной, у которого было подтверждено заражение «британским» штаммом коронавируса. Все инфицированные находятся под постоянным наблюдением медиков. Всего в стране на сегодняшний день новый штамм коронавируса был выявлен у 64 граждан.

В связи с обнаружением нового штамма коронавируса власти Японии приняли решение временно прекратить выдачу виз гражданам всех стран и регионов. Начиная с 28 декабря и до 7 февраля в страну могут въехать лишь граждане Японии и иностранцы с долгосрочными визами, постоянно проживающие на территории страны.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране стало наблюдаться с ноября 2020 года, а в начале января текущего года рост заболеваемости достиг взрывных темпов. В настоящее время общее число выявленных случаев заражения составило более 385 тыс., среди них более 5,7 тыс. летальных исходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что японский премьер-министр Ёсихидэ Суга подтвердил намерение Японии провести летом текущего года в Токио Олимпийские и Параолимпийские игры.