Париж, 31 января, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Определить внешнеполитический курс страны после выхода из Евросоюза призвал власти Великобритании президент Франции Эммануэль Макрон 30 января в интервью газете The Guardian и ряду других СМИ.

Kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон

Как заявил президент Франции, Великобритания не может быть одновременно «и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром». Макрон отметил, что у него сложилось впечатление, будто власти Соединённого Королевства пытаются продвинуть сразу все внешнеполитические модели одновременно. Французский лидер пояснил, что пытаться реализовать сразу несколько концептов невозможно, как невозможно «быть наполовину беременным».

Макрон подчеркнул, что он выступает за «хорошие и мирные отношения с Великобританией» и выразил надежду на то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласен с ним в данном вопросе, потому что такой путь взаимоотношений видят и сами граждане Британии.

При этом Макрон уточнил, что если правительство Великобритании примет решение о переходе на полностью трансатлантическую политику, то об этом требуется чётко заявить. В таком случае возникнут расхождения в правилах взаимодействия с ЕС и доступе к рынкам.

«Мы остаемся союзниками. История и география никак не изменились, поэтому я не думаю, что у британцев отличная от нас судьба», — добавил президент Франции.

Кроме того, Макрон шутливо отметил, что достаточно часто становится в глазах граждан Великобритании фигурой, ответственной за все разногласия между Евросоюзом и Британией.

Напомним, выход Великобритании из состава ЕС произошёл в ночь на 1 февраля 2020 года. Переходный период по Brexit завершился 1 января этого года, после чего вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между Брюсселем и Лондоном.