Вашингтон, 31 января, 2021, 03:41 — ИА Регнум. План вакцинировать от COVID-19 заключённых спецтюрьмы Гуантанамо был временно приостановлен министерством обороны США. Об этом 31 января сообщил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

Спецтюрьма Гуантанамо

Уточняется, что никто из 40 заключённых Гуантанамо не был привит от COVID-19, планы по их вакцинации были временно приостановлены. Отмечается, что идея привить заключённых Гуантанамо вызвала отрицательную реакцию у республиканцев.

В частности, заместитель лидера республиканцев в палате представителей Конгресса США Стивен Скалис назвал эти планы «возмутительными». Он указал, что заключённых, среди которых есть пятеро обвиняемых в причастности к теракту 11 сентября 2001 года, в случае реализации плана вакцинировали бы в США раньше, чем пожилых людей и ветеранов.

Спецтюрьма Гуантанамо расположена на арендуемой США военно-морской базе на Кубе в заливе Гуантанамо. Решение о создании спецтюрьмы для особо опасных преступников было принято в период президентства Джорджа Буша — младшего в рамках антитеррористической программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый штамм коронавируса из ЮАР был выявлен уже в двух штатах США.