Москва, 31 января, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Акции протеста, связанные с официальным запретом Конституционного суда Польши процедуры аборта на территории страны, вызвали реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 января в социальной сети Facebook.

Николай Фешин. Ия спящая. 1913

«Мне интересно. Эти люди, которые участвуют в митингах, как они отмечают свой день рождения?», — задаётся вопросом Huseyn N.

Часть граждан выразила свою позицию, согласно которой только женщина имеет право распоряжаться своим телом и тем, делать ей аборт или нет. Такие граждане категорически не согласны с действиями польских властей.

«Только женщина должна решать, рожать ей или нет! Растить детей ей. Абсурдный закон», — считает Tatyana M.

Некоторые комментаторы предложили оставить в действии запрет на аборты в Польше, но при этом добавить к этому обязательство мужчин нести полную ответственность, либо же отдать ребёнка в государственное учреждение.

«Давайте так, раз уж мужчины требуют рожать всех, то узаконим, что если женщине ребёнок не нужен, отец забирает и растит его сам. Если он против, то растит государство и не важно здоров или инвалид. Оставьте женщине право не растить этого ребёнка», — пишет Elena Do.

Ряд комментаторов пришёл к выводу, что не должно быть перегиба в излишнем вмешательстве государства в частную жизнь граждан. Тем не менее, люди уверены, что людям необходимо создать условия для нормальной жизни, чтобы им не приходилось задаваться вопросом об аборте.

«Чрезмерное вмешательство государства в частную жизнь. А чтобы меньше было абортов, надо повышать культуру отношений мужчины и женщины, чтобы не создавались условия для принятия таких решений», — поделилась своим мнением Yana V.

Напомним, на территории Польши не утихают протесты, начавшиеся 27 января и связанные с официальным запретом Конституционного суда страны процедуры аборта.