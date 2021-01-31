Сакраменто, США, 31 января, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Расследование в связи с угрозами в адрес губернатора Гэвина Ньюсома и его семьи начали сотрудники правоохранительных органов в американском штате Калифорния. Об этом 31 января сообщает издание The Sacramento Bee.

Gage Skidmore Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Представители губернатора уточнили, что в адрес Ньюсома и его семьи неизвестные лица направили письма с угрозами. Письма поступали на электронную почту, кроме того, были получены сообщения на автоответчик губернатора. За последние два месяца было получено несколько сотен писем, в которых содержались намерения убить губернатора, членов его семьи, а также некоторых сотрудников.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что письма губернатору отправляют люди, крайне недовольные введением санитарных мер в штате в связи с пандемией коронавируса. Устанавливаются лица, причастные к рассылке писем с угрозами. В ходе расследования был задержан один подозреваемый в подготовке к нападению на губернатора, местный житель. У него в доме полиция обнаружила самодельные взрывные устройства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией в Вашингтоне вооружённого жителя штата Техас, который намеревался пробраться в Овальный кабинет Белого дома.