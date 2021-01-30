Кишинёв, 30 января, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Молдавия получит первые партии вакцин от COVID-19 в середине февраля, сообщили 30 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Тверскаяобласть.рф Вакцина от коронавируса

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"Первые партии вакцин от COVID-19 прибудут в Молдавию в середине февраля. Речь идёт о 24 570 дозах вакцины Pfizer/BioNTech, а также 264 тыс. доз вакцин Oxford/AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января российская сторона передала Молдавии пакет документов для ускоренной регистрации противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Если Молдавия зарегистрирует вакцину, Россия готова поставить в ближайшее время до 100 тыс. доз препарата, а остальной необходимый объём — за четыре-шесть месяцев.

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