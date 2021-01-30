Санкт-Петербург, 30 января, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Санкт-Петербург готов к началу массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции. Об этом 30 января заявил губернатор Александр Беглов. Но тем количеством вакцины, которая поступила в город с начала вакцинации, можно привить менее двух процентов населения Северной столицы.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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«На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ждем дополнительного поступления. В городе всё готово к началу масштабной вакцинации населения», — приводит пресс-служба Смольного слова губернатора при посещении прививочного пункта поликлинического отделения № 41 городской поликлиники № 112.

Как уточнили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции, всего в город поступило 105 242 комплекта вакцины.

По последним данным Петростата, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 декабря 2020 года составляла 5 385 800 человек. Таким образом, поступившим в город объемом вакцины от коронавируса можно привить лишь 1,95% от числа постоянных жителей мегаполиса.

По состоянию на 30 января в Петербурге вакцинированы 61 894 человека, то есть 1,15% от совокупного населения. Из них только 11 150 человек полностью закончили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок. То есть полную фармакологическую защиту от COVID-19 пока получили лишь 0,2% от числа постоянных жителей Петербурга.

Добавим, что в поликлиниках Петербурга остается 43 348 комплектов вакцины, что составляет 41% от общего объема, поступившего в город с начала вакцинации. Число прививочных пунктов достигло 99.