Москва, 30 января, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Решение члена норвежского парламента Петтера Эйде выдвинуть движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года вызвало негодование среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнением 30 января в социальной сети Facebook.

Lorie Shaull Беспорядки в США

«Целовавшие ботинки — в восторге, наверное», — пишет Евгений Б.

Многие пользователи оказались возмущены выдвижением BLM на Нобелевскую премию. Они считают, что данное движение пропагандирует скорее расизм, нежели борьбу с ним.

«Премия мира подразумевает награду за усилия и движения в сторону мирных инициатив. А какие мирные намерения в движении «черная жизнь важна»? А белая жизнь для них не важна? А желтая, а красная? Вы меня извините, но одно название этого движения попахивает расизмом. И за это Нобелевскую премию?» — задаётся вопросом Валерий К.

Некоторые комментаторы отметили, что каждый новый кандидат на данную премию всё сильнее «уничтожает» репутацию некогда уважаемой награды. Они уверены, что выдвижение BLM является квинтэссенцией абсурда и не одобряют такое решение.

«Нобелевская премия обесценивается стремительно — лауреаты год от года все ничтожнее», — считает Игорь А.

Некоторые пользователи напомнили, что Нобелевскую премию мира уже успел получить бывший президент США Барак Обама, даже несмотря на то, что страна под его руководством участвовала в военных конфликтах в разных участках земного шара.

«А кому ещё давать премию имени создателя динамита? После Обамы пусть хоть чёрта награждают!» — написал Александр Л.

Напомним, 30 января газета The Guardian опубликовала материал, согласно которому член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение BLM на Нобелевскую премию мира 2021 года.