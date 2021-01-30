Париж, 30 января, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Более 30 человек, которые участвовали в акциях протеста против закона о глобальной безопасности, задержали во Францию. Об этом 30 января сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД страны.

Французская полиция

«35 человек были арестованы во Франции», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что всего в стране на акции протеста вышли более 32 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января во Франции прошли протесты против закона «О глобальной безопасности».

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