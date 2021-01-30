Станцию метро в центре Нижнего Новгорода закроют 31 января
Нижний Новгород, 30 января, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 31 января до 16:00 мск будет закрыта станция метро «Горьковская». Соответствующие объявления размещены на всех станциях метрополитена.
В тексте говорится, что «Горьковская» будет закрыта в связи с проведением работ для обеспечения безопасности движения поездов.
«На основании приказа директора департамента транспорта и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода №10
Движение поездов по Автозаводской линии будет организовано до станции «Московская».
ИА REGNUM напоминает, «Горьковская» — единственная станция, которая расположена в центре Нижнего Новгорода в 200 метрах от центральной пешеходной улицы Большой Покровской. Станция соединяет заречную и нагорную части Нижнего Новгорода. Через Большую Покровскую можно напрямую попасть на центральную площадь города — площадь Минина и Пожарского.
Станция была открыта в ноябре 2012 года и с этого момента ни разу не закрывалась. В 2013 году проводились работы по замене эскалатора, тогда попасть в метро можно было только через один вход — у здания управления МВД. Вестибюль №1 на площади Горького был закрыт в течение летних месяцев.