Нижний Новгород, 30 января, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 31 января до 16:00 мск будет закрыта станция метро «Горьковская». Соответствующие объявления размещены на всех станциях метрополитена.

Алексей Трефилов Станция метро «Горьковская». Нижний Новгород

В тексте говорится, что «Горьковская» будет закрыта в связи с проведением работ для обеспечения безопасности движения поездов.

«На основании приказа директора департамента транспорта и дорожного хозяйства города Нижнего Новгорода №10 пр от 29.01.2021 для проведения работ по устранению дефекта в элементах верхнего строения пути… станция Горьковская будет закрыта», — уточняет пресс-служба метрополитена.

Движение поездов по Автозаводской линии будет организовано до станции «Московская».

ИА REGNUM напоминает, «Горьковская» — единственная станция, которая расположена в центре Нижнего Новгорода в 200 метрах от центральной пешеходной улицы Большой Покровской. Станция соединяет заречную и нагорную части Нижнего Новгорода. Через Большую Покровскую можно напрямую попасть на центральную площадь города — площадь Минина и Пожарского.

Станция была открыта в ноябре 2012 года и с этого момента ни разу не закрывалась. В 2013 году проводились работы по замене эскалатора, тогда попасть в метро можно было только через один вход — у здания управления МВД. Вестибюль №1 на площади Горького был закрыт в течение летних месяцев.