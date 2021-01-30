Москва, 30 января, 2021, 22:39 — ИА Регнум. В Москве по делу о крупной взятке арестовали замглавного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Виктора Зотова и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Соответствующее решение 30 января принял Савеловский суд Москвы.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Отмечается, что Зотова и Томилова заключили под стражу до 29 марта 2021 года. Также арестован подозреваемый в даче взятки — глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин.

Подробности расследования в отношении арестованных пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 января, в Кабардино-Балкарии при получении взятки задержали прокурора одного из районов республики. За 100 тыс. рублей он готов был организовать покровительство компании, работающей в сфере оказания ритуальных услуг.

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