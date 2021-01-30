Москва, 30 января, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Угрозы, которые стали поступать в отношении актёра, сценариста и продюсера Семёна Слепакова из-за его стихотворения на тему незаконных акций протеста, вызвали бурную реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 30 января в социальной сети Facebook.

Westpress Kaliningrad archive Семён Слепаков

«Слепаков имеет право на свою позицию, даже если это разочарует тех, кто его присвоил себе и думал, что это навсегда и во всём», — поделился Александр К.

Многие пользователи встали на защиту Слепакова. Они обвинили нарушителей общественного порядка в том, что их либеральный принцип заканчивается там, где они встречают отличную от них точку зрения.

«Вот они — прекраснодушные носители свободы, самой правильной западной демократии и далее, и далее, и далее. Их мысли и чаяния самые правильные, а инакомыслящих — на …», — пишет Helen B.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что если так будет продолжаться дальше, то сторонники «свободы слова» закроют рот всем несогласным и будут вести против них борьбу, включая угрозы и физическое насилие.

«И эти ребята за свободу слова и плюрализм?» — считает Дмитрий С.

Часть пользователей призвала силовые ведомства заняться угрозами, которые поступают Слепакову. Они считают, что граждане не должны подвергаться преследованию за их мнение, на которое они имеют полное право.

«А что там по закону про угрозы жизни и здоровью? Всё ещё не работает?» — задаётся вопросом Arina A.

Напомним, 30 января актёр, сценарист и продюсер Семён Слепаков заявил о том, что к нему стали поступать угрозы после публикации стихотворения о незаконных акциях, прошедших в некоторых российских городах 23 января.