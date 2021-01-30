Калининград, 30 января, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Материал американского издания Overt Defence, в котором был представлен сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, вызвал реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 30 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

«Что-то давненько в Польше никаких катаклизмов не было», — написал Константин Ч.

Многие пользователи предположили, что данный сценарий был уже множество раз обсуждён, а участие в нём Польши, в случае реализации, может вновь поставить существование данной страны под вопрос.

«Заезженная пластинка. История помнит много раз, как Польшу использовали в качестве пушечного мяса. Каждый раз это всё заканчивалось тем, что Польша переставала существовать, как государство на длительное время, а ее территорию разбирали соседи», — пишет Михаил А.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что данные сценарии обсуждаются лишь с одной целью — вытянуть побольше средств для обеспечения НАТО. Они уверены, что подобные планы не имеют ничего общего с реальностью.

«Наверное, опять будут деньги в Сенате выбивать. А в остальном — несусветная глупость. Калининград — это Россия, для тех, кто не знает политическую карту мира 21 века», — поделился Вячеслав С.

Нашлись и те, у кого подобные сценарии вызывают только смех. По их видению, обнародование данных планов говорит лишь о том, что никто их придерживаться не собирается.

«Смешная история. Если все это публиковать, то уже нет смысла атаковать. Все планы выставили напоказ, вызвав больше смеха», — считает Сергей К.

Напомним, 30 января американское издание Overt Defence опубликовало материал, в котором был представлен сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области.