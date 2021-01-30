Киев, 30 января, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на министерство обороны страны, потребовав отменить дисциплинарные взыскания. Об этом 30 января сообщают «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Отмечается, что глава минобороны Андрей Таран в конце ноября прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку.

В отношении Хомчака приказом Тарана было вынесено дисциплинарное взыскание. Сейчас военачальники просят суд признать незаконными и отменить приказы о дисциплинарных взысканиях.

Причины служебного расследования, проведённого в отношении украинских генералов, агентство не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вооруженных силах Украины изменили воинские звания в соответствии с кодами военных рангов Североатлантического альянса.

Изменение системы воинских званий в ВСУ под стандарты военного блока НАТО STANAG 2116 — это один из пунктов Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил страны, рассчитанной до 2025 года.

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