Москва, 30 января, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Заявление представителей компании TikTok о том, что они готовы к взаимодействию с комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 30 января в социальной сети Facebook.

Мобильное приложение TikTok

«Всяк TikTok должен знать свой шесток», — пишет Ильдар Ф.

Многие пользователи оказались незнакомы с тем, что из себя представляет видеосервис TikTok. Граждане считают, что совсем отстали от жизни, раз не в курсе о современных тенденциях в интернете.

«Я отстала от жизни. TikTok — это что? Дом терпимости или Дом-2?», — задаётся вопросом Gucci M.

Некоторые комментаторы отметили, что TikTok является детищем китайской компании. Поэтому, уверены граждане, у представителей компании нет особых проблем, чтобы найти общий язык с официальной властью.

«Tiktok принадлежит китайской компании, зарегистрированной на Каймановых островах. А у китайцев обширный опыт цензуры и сотрудничества с властями», — написала Евгения П.

Нашлись и те, кто утверждает, что не были удивлены решению китайской компании. Тем не менее люди считают, что другие сервисы, штаб-квартиры которых располагаются в США и Европе, не пойдут на диалог Госдумой.

«Позиция руководства Тиктока была давно предсказуема, но вот другие платформы на такой прогиб не пойдут однозначно», — считает Нариман Р.

Напомним, 28 января комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне получила ответ компании TikTok, в котором представительство в РФ отметило готовность к взаимодействию.