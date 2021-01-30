Москва, 30 января, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала жителей не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. Об этом говорится в обращении Москальковой, которое опубликовано на сайте уполномоченного.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«Прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях», — говорится в обращении.

Она напомнила, что свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом.

Москалькова также призвала органы власти, в том числе по просьбе родителей и педагогов, сделать всё возможное, чтобы дети не стали жертвами провокаций и заблуждений, как это происходило 23 января.

Напомним, сторонники блогера Навального хотят устроить незаконные митинги в ряде городов России 31 января.

Ранее стало известно, что вход и выход на семи станциях Московского метрополитена в центре Москвы будет закрыт 31 января с 08:00 часов. Меры приняты для ограничения пешеходов в связи с призывами «к участию в несанкционированных акциях». Запрет будет действовать до «особого распоряжения полиции».

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