Москва, 30 января, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Главный тренер сборной РФ Валерий Польховский объяснил неудачу биатлонисток в гонке преследования на чемпионате Европы (ЧЕ). Об этом 30 января передает «Матч ТВ».

Wyoming National Guard Биатлон

«В целом ногами девочки работали нормально, а вот в стрелковой части не справились. В течение всего сезона у нас хромает стрелковая подготовка во всех командах», — отметил он.

Лучший результат показала Лариса Куклина — IV место. В десятку лучших также попала Наталья Гербулова.