Москва, 30 января, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов и их союзники не будут ослаблять введённые против России санкции, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнёры не намереваются ослаблять санкции», — сказал посол в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, Вашингтон последние семь лет прилагает все силы, чтобы «разрешить ситуацию на Украине». Речь идёт «о Крыме и Донбассе», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении России со стороны США и Евросоюза были введены после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. С тех пор они регулярно продлеваются.

По словам президента страны Владимира Путина, введенные США санкции создают проблемы, но при желании все эти трудности можно преодолеть.

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