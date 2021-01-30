Калуга, 30 января, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждены четыре летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 30 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Калуги 1939 года рождения, житель Малоярославецкого района 1956 года рождения, житель Жуковского района 1940 года рождения и житель Козельского района 1940 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 218 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.