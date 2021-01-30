Обнинск, Калужская область, 30 января, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Обнинске 30 января на межрегиональном зимнем мотокроссе на приз Первого наукограда России травмирован 8-летний участник гонок. Пострадавший госпитализирован. Угрозы жизни ребёнка нет, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Фото прокуратуры Калужской области. На старте юные мотогонщики

По её словам, прокуратурой Обнинска по факту травмирования несовершеннолетнего начата проверка. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала Искрина Басулина.

Традиционный зимний мотокросс состоялся в Обнинске в 24-й раз, но это первый случай, когда пострадал юный мотогонщик. Соревнования проходили на спортивных трассах в районе плотины на реке Протва.