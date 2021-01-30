Вашингтон, 30 января, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, являющийся обладателем звания суперчемпиона мира в полусреднем весе, назначен руководством Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) «чемпионом в отпуске». Об этом 30 января сообщает пресс-служба WBA.

Mike Gonzalez (TheCoffee) Мэнни Пакьяо

Уточняется, что такое решение было принято из-за длительной паузы в карьере 42-летнего боксера, который провел свой последний поединок в июле 2019 года.

В то же время теперь титул суперчемпиона получил кубинский спортсмен Йорденис Угас, а Пакьяо, когда он вернется на ринг, получит право на поединок за титул суперчемпиона.

Отметим, в настоящее время в активе Мэнни Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи.