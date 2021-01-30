Москва, 30 января, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что дворец в Геленджике на мысе Идокопас, который якобы принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Путину, на самом деле принадлежит ему. Об этом Ротенберг заявил сегодня, 30 января, в интервью редактору телеграм-канала Mash.

Kremlin.ru Аркадий Ротенберг

По словам Ротенберга, именно он является бенефициаром этого объекта.

Ротенберг отметил, что это довольно сложный объект, в котором участвовало много кредиторов, но в итоге ему удалось стать бенефициаром. Он знал, что с этим объектом связаны разные слухи (фейки о том, что это якобы «дворец Путина» начали фигурировать ещё в 2011 году), но место ему слишком понравилось и он решил вложиться в строительство отеля.

«Это находка, место шикарное», — сказал Ротенберг.

Бизнесмен пояснил, что данный объект — это апарт-отель в процессе строительства. В дальнейшем он будет эксплуатироваться и как отель и, возможно, как объект туризма. Ротенберг отметил, что у него есть подобные объекты на Дальнем Востоке и на Алтае, теперь будет и на черноморском побережье.

Собственником данного объекта Ротенберг стал несколько лет назад.

Открыть информацию об этом объекте Ротенберг решил только после того, как вокруг этого здания возник скандал, спровоцированный оппозиционным блогером Алексеем Навальным, который утверждал, что дворец якобы строился для президента России Владимира Путина.