Кому не хватит Pfizer, введут Sinovac — на Украине рассказали о вакцинации
Киев, 30 января, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого в стране будут вакцинировать от коронавирусной инфекции вакциной компанииPfizer, а кого — вакциной, произведенной китайской компанией Sinovac (Sinovac Biotech). Об этом чиновник рассказал в интервью BBC News, опубликованном 30 января.
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Как пояснил Ляшко, вакцинаPfizer будетдоставляться из холодильника с температурой — 80 градусов в холодильникс температурой+2 градуса. При таких условияхпрепарат для вакцинации может хранитьсяпятьдней, добавил он.
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На уточняющий вопрос журналиста ВВС, будут ли тем, кому не хватит вакцины Pfizer, вводить препарат компании Sinovac, Ляшко ответилутвердительно.
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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, вакцинация отSARS-CoV-2на Украине начнется 15 февраля 2021 года.