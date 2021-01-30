Киев, 30 января, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого в стране будут вакцинировать от коронавирусной инфекции вакциной компанииPfizer, а кого — вакциной, произведенной китайской компанией Sinovac (Sinovac Biotech). Об этом чиновник рассказал в интервью BBC News, опубликованном 30 января.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от COVID-19 компании Pfizer

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Как пояснил Ляшко, вакцинаPfizer будетдоставляться из холодильника с температурой — 80 градусов в холодильникс температурой+2 градуса. При таких условияхпрепарат для вакцинации может хранитьсяпятьдней, добавил он.

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«В связи с такими температурными условиями наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тысяч [ доз вакцины] Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 тысяч доз, то [хватит] только для врачей», — добавил он.

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На уточняющий вопрос журналиста ВВС, будут ли тем, кому не хватит вакцины Pfizer, вводить препарат компании Sinovac, Ляшко ответилутвердительно.

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, вакцинация отSARS-CoV-2на Украине начнется 15 февраля 2021 года.