Киев, 30 января, 2021, 13:58 — ИА Регнум. История с провалом голосования за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером Украины как в капле воды отразила главные проблемы президента Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Об этом в комментарии для украинского делового издания «Капитал» пишет политтехнолог Михаил Шпир, комментируя главные события политической недели на Украине.

Эксперт напомнил, что народ под конец каденции воспринимал Виктора Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния.

«Мы помним, как на выборах Ющенко раздавал громкие обещания, а став главой государства, самопровозглашенный «лидер нации» занимался больше пчёлами и глечиками… что называется, «забил» на государственные дела и на реформы, которых ждали от него украинцы… Что касается Порошенко, то лучше всего его политику охарактеризовало одно из украинских СМИ, когда написало, что и его лозунги в стиле «томос» или «мова», и его политика в целом противоречат настроениям общества», — поясняет политтехнолог.

По словам Шпира, провал голосования выставил Зеленского как слабого президента, который пытается навязать обществу такую скандальную фигуру как бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Вот и Зеленский из-за провала кандидатуры Витренко выглядит как слабый президент в стиле Ющенко. Потому что первое лицо лично «топил» за кандидата, а в итоге более 50 депутатов из его собственной фракции не поддержали. А попытка Зеленского «хоть тушкой, хоть чучелом» пропихнуть в кабмин настолько скандальную фигуру как Витренко напомнила стиль Порошенко, точно так же пытавшегося навязывать свои «армию, веру, мову», хотя большинство жителей Украины это не воспринимали», — отмечает эксперт.

В этом контексте неудивительно, констатирует Шпир, что рейтинги власти падают, а ОПЗЖ Виктора Медведчука отправила в нокаут «слуг народа» во главе с Владимиром Зеленским.

«Если украинцы воспринимают Зеленского как слабого президента, действующего вразрез с настроениями общества, то неудивительно, что рейтинги и самого Зеленского, и партии «Слуга народа» «падают стремительным домкратом». Об этом свидетельствует социология. 26 января Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал срез настроений украинцев, из которого следует, что Медведчук в первом же раунде нового 2021 года отправила «слуг народа» Зеленского в жестокий нокаут», — подчеркивает политтехнолог.

Шпир уточняет, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сегодня занимает первое место с рейтингом 20,7%, в то время как «слуги» Зеленского только четвертые (11,2%) после «Европейской солидарности» Петра Порошенко с 15,3% и «Батькивщины» Юлии Тимошенко с 12,6%.

«А ведь это только начало года. Первый раунд политических баталий-2021. Что же будет дальше? Гонг! Бой закончился в первом раунде. Победа нокаутом, выносите «зеленых», — заключает политтехнолог Михаил Шпир.

ИА REGNUM напоминает, что 28 января парламент Украины не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра, министра энергетики Украины. В ходе голосования кандидатуру Витренко поддержали 204 депутата из 226 необходимых. Провал голосования тем более красноречивый, что накануне и в офисе президента, и лидеры «Слуги народа» говорили, что голосов за назначение экс-директора «Нафтогаза» достаточно.