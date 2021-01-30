Киев, 30 января, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В течение 2020 года объем денежных переводов на Украину составил 12,1 млрд долларов, сообщил 30 января национальный банк страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Согласно источнику, поступления за 2020 год оказались на 1,7% (или на 200 млн долларов) больше, чем в 2019 году (11,9 млрд долларов).

Регулятор подчеркивает, что учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег на Украину. Так, информирует ведомство, по неформальным каналам на Украину в 2020 году было переведено 4,7 млрд долларов, что на 1,1 млрд долларов меньше, чем за этот же период годом ранее.

Ранее советник премьер-министра, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап заявил, что денежные переводы заробитчан на Украину в последние годы регулярно превышают объемы прямых иностранных инвестиций.