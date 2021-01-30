Зеленский назначил шоумена-пародиста губернатором Черкасской области
Киев, 30 января, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата Рады, шоумена Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января.
Накануне вечером Зеленский встретился с новым губернатором и лично вручил ему служебное удостоверение.
«Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры, благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта, помогут в реализации важных для развития области проектов», — заявил он.
Президент обозначил новому губернатору приоритетные задачи — строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей.
Скичко, который является уроженцем Черкасс, до внезапного избрания в Раду работал на телевидении, был пародистом и ведущим ряда телепрограмм.
В Верховной раде занимал пост председателем подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта.