Екатеринбург, 30 января, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 25 человек эвакуировали из девятиэтажного жилого дома. Причиной стал пожар, сообщает свердловское областное управление МЧС.

66.mchs.gov.ru Пожар на улице Умельцев в Екатеринбурге

Возгорание на улице Умельцев, 11б возникло утром 30 января. В квартире на втором этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила 2 кв. метра. 18 граждан эвакуировались самостоятельно. Ещё 25 спасли пожарные.

Пострадавших в этот раз нет. Пожарные загасили пламя в течение десяти минут. Как сообщало ИА REGNUM, ранее смертельный пожар произошёл в многоэтажке на территории микрорайона ЖБИ. Из-за сильного задымления погибли несколько человек, в том числе ребёнок.