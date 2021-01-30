Ярославль, 30 января, 2021, 11:26 — ИА Регнум. 29 января в ярославских школах прошли собрания для родителей старшеклассников, на которых родителей призвали не пускать детей на несанкционированные митинги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УМВД России по Ярославской области

Собрания проходили в формате видео-конференц-связи. Учителя показали родителям ролик с обращением начальника подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светланы Морозовой. Оно было посвящено участию детей в политических акциях.

По словам сотрудника полиции, детей вовлекают в несанкционированные акции через привычные для них соцсети. При этом сами молодые люди до конца не осознают, что могут оказаться «в очень трудной ситуации».

«Закон запрещает несовершеннолетним выступать организаторами публичных мероприятий, в том числе политических. Подростки, вовлеченные в несанкционированные митинги и акции, подвергаются опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Участие самих подростков, родителей с малолетними детьми в несанкционированных митингах и акциях опасно для жизни и здоровья детей. Они могут быть травмированы или получить вред здоровью от самих участников данных мероприятий в процессе давки и столкновений. Если дети или подростки принимают участие в несанкционированных митингах и шествиях, и тем более позволяют себе хулиганские выходки, они подлежат ответственности наравне с прочими участниками правонарушений. К ним применяется наказание в административном и уголовном порядке», — обратилась к родителям ярославцев Светлана Морозова.

По словам начальника подразделения по делам несовершеннолетних, во время митингов и шествий полиция ведет видеосъемку, использует записи камер наружного наблюдения. Следовательно, может установить каждого участника акции. Участники таких мероприятий могут оказаться в тюрьме.

«За организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением чужого имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, в соответствии со статьей 212 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 10 лет. По части 2 статьи 212 ответственность наступает с 14-летнего возраста», — сказала Морозова.

При этом ответственность лежит не только на детях, но и на родителях, подчеркнула сотрудник полиции.

«Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, повлечет к привлечению к ответственности от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или обязательных работ на срок до 50 часов. Если при этом был причинен вред чьему-то здоровью или имуществу, в силу вступит уже более серьезное наказание. Родители правонарушителей, не достигших 16 лет, могут быть привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сказала Светлана Морозова.

В конце своего выступления сотрудник полиции обратилась к родителям школьников с призывом не пускать их на несанкционированные политические акции.

«Уважаемые родители! Настоятельно просим вас усилить контроль над времяпрепровождением ваших детей, провести с ними разъяснительные беседы, исключить их возможное участие в указанных противоправных мероприятиях», — закончила свое выступление Морозова.

Также перед родителями во время собрания выступили сотрудники ГИБДД и государственной инспекции по маломерным судам с призывами соблюдать правила дорожного движения и выхода на лёд зимой. Как пояснили педагоги, эти профилактические меры предпринимаются в рамках «месячника безопасности».