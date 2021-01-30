Санкт-Петербург, 30 января, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после существенного спада продолжает вновь нарастать количество новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 2512 новых носителей вируса, что на 228 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 30 января в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек в маске

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По этому показателю Северная столица обогнала даже Москву, где за сутки выявили 2430 случаев заражения. Рост числа новых суточных случаев идёт в Петербурге четвёртые сутки подряд. Между тем с 30 января в Петербурге отменён целый ряд ограничений для общепита и развлекательных учреждений.

По суточной смертности от COVID-19 в этот раз Петербург находится на втором месте, после Москвы. В городе на Неве за минувшие сутки подтверждена смерть от ковида 64 человек. Это на 13 случаев меньше, чем днем ранее.

Нарастающим итогом в Санкт-Петербурге с марта 2020 года лабораторно подтверждено 331 956 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 229 049 человек, в том числе 3409 пациентов выписаны за последние сутки. Жертвами ковида в Петербурге стали 9686 человек.

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Напомним, с учетом тенденции к снижению заболеваемости власти Петербурга с 30 января сняли ограничения на работу общепита, за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов, разрешили, вслед за театрами, наполовину заполнять концертные площадки, кинозалы и цирк, разрешили возобновить работу зоопарка, аквапарков и океанариумов.

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