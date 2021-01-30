Москва, 30 января, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Компания Arianespace планирует провести три запуска с космодрома «Куру» во Французской Гвиане в 2021 году с использованием российских ракет-носителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Thilo Kranz Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру

По данным издания, первый пуск запланирован на сентябрь — в ходе этого запуска ракета-носитель «Союз-СТ» выведет на околоземную орбиту два спутника европейской навигационной системы Galileo. В ноябре и декабре российские носители будут использоваться для запуска пакетов спутников британской компании OneWeb.

Arianespace организовывает запуски российских ракет-носителей по контракту с «Главкосмосом» (дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос»). Планируется, что в 2021 году коммерческие запуски спутников OneWeb посредством российских носителей также будут проводиться с космодромов «Байконур» и «Восточный».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что планировавшийся на февраль пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb с космодрома «Восточный» перенесён на 25 марта.