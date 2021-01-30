Вашингтон, 30 января, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Чистая прибыль американской компании Tesla по итогам 2020 года составила $721 млн. Об этом сообщает CNN Business.

Yasunari Goto Tesla

Производитель электромобилей из США впервые отчитался о прибыли по итогам года. В предыдущие годы компания несла убытки: $826 млн в 2019 году и почти $1 млрд в 2018 году. Выручка компании по итогам 2020 года составила около $31,5 млрд. В 2019 году выручка составляла около $24,5 млрд.

В 2020 году Tesla произвела рекордное количество электромобилей — около 500 млн. В 2021 году в компании рассчитывают нарастить производство благодаря запуску двух новых заводов (в США и Германии) и развёртыванию сборки обновлённых версий электромобилей Model S и X.

«2020 год во многом стал определяющим для нашей компании. Вопреки сложным условиях нам удалось произвести за год почти столько автомобилей, сколько за всю предыдущую историю компании», — отметил генеральный директор Tesla Илон Маск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Илон Маск заявил, что в 2022 году компания Tesla представит новый электрический суперкар Roadster.