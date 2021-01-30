Бишкек, 30 января, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Киргизии по подозрению в вымогательстве взятки задержан глава пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулов, сообщили 30 января в пресс-службе Государственного комитет национальной безопасности (ГКНБ).

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии Задержание пресс-секретаря президента Киргизии Нургазы Анаркулова

По информации государственного комитета национальной безопасности, Анаркулов вымогал у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о его назначении денежные средства в особо крупном размере.

В отношении задержанного начали досудебное производство по статье Уголовного кодекса республики «Вымогательство взятки» (ст. 326).

Напомним, Анаркулов был назначен на должность заведующего отделом информационной политики аппарата президента Киргизии в октябре 2020 года. С 2010 по 2020 год чиновник был главным редактором газеты «Майдан.kg». По специальности Анаркулов журналист.