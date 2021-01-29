Афины , 30 января, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Кипрское урегулирование должно осуществляться на основе резолюций Совета Безопасности ООН, а не на основе военных гарантий, заявил 29 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

ИА REGNUM Кипр разделенный

По словам дипломата, позиция Москвы по этому вопросу останется неизменной.

«Есть соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые чётко указывают на то, что решение должно опираться на принцип двухобщинности и двузональности, — сказал Грушко. — Российская Федерация исходит из этого, так же как исходит из того, что нынешние устаревшие военные гарантии должны быть заменены гарантиями Совета Безопасности ООН».

Напомним, сегодня территория Кипра де-факто разделена греческой и турецкой общинами. В 1983 году, спустя почти десятилетие после вторжения Турции, подконтрольный ей сектор провозгласил себя Турецкой Республикой Северного Кипра, однако, это государство признала только Турция. Переговоры о воссоединении разделённой страны ведутся до сих пор.

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Предстоящая при посредничестве ООН встреча — в ней примут участие лидеры двух общин Кипра и гаранты в переговорном процессе (Греция, Турция и Великобритания) — должна стать отправной точкой урегулирования вопроса.