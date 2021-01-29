Сараево, 30 января, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс-конференции 29 января заявил, что разочарован неспособностью Евросоюза своевременно обеспечить себя вакциной от коронавируса, и объявил, что решение этой проблемы будет искать в России. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Дарья Драй ИА REGNUM Морозильная камера с вакциной от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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«Я беседовал с важными людьми, и Республика Сербская в феврале получит 100 тысяч доз вакцины от российского производителя», — отметил Додик.

Он добавил, что это закономерный результат того, что существует растущая проблема в области закупок вакцин западных производителей и ничего не предвещает того, что мы получим то число вакцин, которое было заказано.

«ЕС не справился с началом пандемии, и сейчас проиграл испытание на прочность. Существует серьезная проблема доверия к фундаментальным принципам ЕС, то есть к его солидарности», — подчеркнул Додик.