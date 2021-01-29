Стокгольм, 30 января, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Всем иностранцам, въезжающим на территорию Швеции, будет необходимо предоставить отрицательный результат теста на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба шведского агентства по здравоохранению.

Hospital Скорая помощь. Швеция

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Отмечается, что тест должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прибытия. Гражданам Швеции разрешено сдавать анализы по прибытию. При этом новые требования являются обязательными для всех иностранных граждан, несмотря на существующий запрет на въезд в Швецию из ряда стран Евросоюза.

Также всем прибывающим на шведскую территорию будет необходимо соблюдать недельный карантин и сделать тест через пять дней после приезда. Проживающим на одной жилплощади также необходимо будет соблюдать самоизоляцию.

По последним данным, в Швеции с начала пандемии подтвердили 566 957 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончался 11 591 человек.